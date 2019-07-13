Девочка из Дагестана достала младшую сестру из-под колес мчащейся машины
10 июля около поселка Дубки в республике автомобиль переехал маелнькой девочке ногу. Инцидент произошел по вине третьего участника происшествия – четырехлетнего ребенка.
Как рассказывает очевидец, две девочки шли вдоль дороги, и младшая из них побежала боком к дороге, не видя при этом проезжую часть. По ней тогда ехал автомобиль, который мог сбить четырехлетнего ребенка. Но 12-летняя школьница Аминат Абдурахманова подбежала к ребенку и выдернула её из-под колес. Однако она не успела убрать ногу.
Из-за того, что машина двигалась небыстро, дело ограничилось ушибом. Водитель остановился и оказал девочке необходимую помощь.
- Аминат оказалась настолько сильной и смелой, что даже пыталась сдерживать слезы, - отметил очевидец.
ИСТОЧНИК KP.RU