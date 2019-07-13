2019-07-13T19:22:34+03:00
Общество

Девочка из Дагестана достала младшую сестру из-под колес мчащейся машины

Ей переехали ногу
Антон ШАПОВАЛОВ
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Девочка из Дагестана достала младшую сестру из-под колес мчащийся машиныДевочка из Дагестана достала младшую сестру из-под колес мчащийся машиныФото: СОЦСЕТИ
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10 июля около поселка Дубки в республике автомобиль переехал маелнькой девочке ногу. Инцидент произошел по вине третьего участника происшествия – четырехлетнего ребенка.

Как рассказывает очевидец, две девочки шли вдоль дороги, и младшая из них побежала боком к дороге, не видя при этом проезжую часть. По ней тогда ехал автомобиль, который мог сбить четырехлетнего ребенка. Но 12-летняя школьница Аминат Абдурахманова подбежала к ребенку и выдернула её из-под колес. Однако она не успела убрать ногу.

Из-за того, что машина двигалась небыстро, дело ограничилось ушибом. Водитель остановился и оказал девочке необходимую помощь.

- Аминат оказалась настолько сильной и смелой, что даже пыталась сдерживать слезы, - отметил очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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