Полицейские провели рейд по путанам в Черкесске

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-14T10:27:53+03:00

Они поймали и оштрафовали больше 10 проституток

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В Черкесске прошли полицейские рейды по городским саунам — правоохранители выявляли и наказывали проституток. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД республики.

— Полицейскими в отношении 11 лиц составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа до двух тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Штрафом стражи порядка не ограничились. С каждой из девушек они провели профилактическую беседу о том, что такое хорошо и что такое плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU