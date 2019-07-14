2019-07-14T10:27:53+03:00
Происшествия

Полицейские провели рейд по путанам в Черкесске

Они поймали и оштрафовали больше 10 проституток
Андрей ЗОБОВ
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С задержанными провели воспитательную беседуС задержанными провели воспитательную беседуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Черкесске прошли полицейские рейды по городским саунам — правоохранители выявляли и наказывали проституток. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД республики.

— Полицейскими в отношении 11 лиц составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа до двух тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Штрафом стражи порядка не ограничились. С каждой из девушек они провели профилактическую беседу о том, что такое хорошо и что такое плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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