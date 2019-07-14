СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-14T10:50:03+03:00

О пострадавших ничего не известно [видео]

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В Ставрополе на проспекте Кулакова разбился грузовик со знаменитой брусчаткой, которой устилают центральные улицы и парки города. Фото и видео ЧП опубликовали в соцсетях очевидцы.

У машины разбито ветровое стекло и сильно повреждена кабина. К счастью, информации о погибших нет, однако водитель мог получить серьёзные повреждения.

Внимание жителей привлек груз — тротуарная плитка, рассыпавшаяся по проезжей части. Даже здесь, под сообщением об аварии, жители не прекратили спорить о её красоте и необходимости.

Грузовик со знаменитой ставропольской брусчаткой попал в аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU