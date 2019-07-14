Полиция и отцы провели рейды по лесам Ставрополя

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-14T16:48:40+03:00

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В Ставрополе прошла всероссийская акция «Безопасность детства» — участие в ней приняли полицейские, активисты и мужчины из совета отцов при главе города. Об этом сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД.

В первую очередь участники позаботились о безопасности ребят в летних лагерях. Детям рассказали о безопасности, предупреждении травматизма и провели профилактику преступлений среди несовершеннолетних. Отцы же рассказали о технике безопасности при обращении с электричеством.

Кроме того, участники прочесали леса, парки и побывали на Комсомольском пруду. Здесь она рассказывали о правилах поведения в лесопарковых зонах, на воде и предупреждали о запрете на разведение костров.

ИСТОЧНИК KP.RU