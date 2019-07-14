2019-07-14T17:06:48+03:00
Спорт

«Ахмат» примет «Краснодар» в первом туре РФПЛ

Встреча молодёжных команд закончилась разгромной победой грозненцев
Андрей ЗОБОВ
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Фото: пресс-служба ФК «Ахмат»Фото: пресс-служба ФК «Ахмат»
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В заключительном матче первого игрового дня первого тура российской премьер-лиги грозненский «Ахмат» примет на своём поле «Краснодар». Матч стартует в 21:30 по московскому времени на стадионе «Ахмат-Арена» в столице Чечни.

Напомним, что прошлый сезон краснодарцы провели существенно лучше своих оппонентов. Команде удалось взобраться на третью строчку турнирной таблицы, набрать 56 очков и выйти в квалификацию Лиги Чемпионов УЕФА. А «Ахмат» завершил год лишь на восьмой позиции с 42 очками.

Интересно, что встреча молодёжных команд завершилась разгромным поражением фаворитов встречи — «Краснодара». Грозненцы выиграли со счётом 3:0, а во втором тайме, когда у гостей начали сдавать нервы, с поля был удалён игрок краснодарской молодёжки Степан Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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