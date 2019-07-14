Дожди снесли автомобильный мост, отрезав несколько дагестанских селений от мира
В Дагестане несколько селений остались отрезанными от мира из-за проливного дождя, буквально уничтожившего мост в Чародинском районе республики. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
— Жители села Гелиб обратились в кризисный центр с просьбой восстановить автомобильный мост. В результате происшествия отрезанными от мире оказались село Ритляб с населением 88 человек, из них 22 ребенка, и село Гоаб с населением 218 человек, из них 55 детей, — говорится в сообщении.
Объездной дороги нет, но жители всё же могут выбраться в мир через пешеходную переправу.
— Население обеспечено всем необходимым, социально-значимых объектов в поселениях нет. Автомобильное сообщение планируем восстановить к 18.00 мск 15 июля, — резюмировали в экстренном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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