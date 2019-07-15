ДТП с двумя «тяжеловесами» на Ставрополье: трое в больнице, один погиб

СЕГОДНЯ 09:12 2019-07-15T09:12:41+03:00

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Три травмированных человека и один погибший — итог аварии в Кочубеевском районе.

14 июля на дороге «Подъезд к городу Черкесску» водитель «Шевроле Нива», поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречно движущимся внедорожником «Мерседес Бенц». Оба автомобиля вылетели в кювет. В «скорой» скончался водитель «Нивы» - 56-летний мужчина. С травмами и переломами доставлены 35-летний водитель иномарки с двумя его пассажирками. Погибший был примерным водителем, в отличие от мужчины за рулем «Мерседеса». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в УИГБДД ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU