На Кавказе реже всего принимают детдомских детей в семьи

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-15T09:42:50+03:00

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В республиках Северного Кавказа меньше других принимают осиротелых детей в семьи. Чечня показала самый низкий результат: в регионе зафиксировали 30 случаев усыновления или удочерения, или 2,1 случаев на сто тысяч человек. Ближе всего расположилась Ингушетия: на сто тысяч человек 3,2 взяли детдомовца в свою семью.

Другими регионами, где тоже неохотно берут детей, оказались Дагестан (3,9) и Северная Осетия (4,3). Получше ситуация в КБР и КЧР, где ребенка из детского дома имеют 6 и 7,3 из случайных ста тысяч человек соответственно. Правда, и эти результаты не соответствуют среднероссийским 8,9. Даже у Ставропольский край показатель ниже нормы — 8,1.

Эксперты отмечают, что это может связано с тем, что в регионах СКФО не так часто дают детей в детские дома. Оттого в округе один из самых больших показателей по числу детей-сирот, устроенных в семью: 92,5 процентов нашли новых родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU