Собачье похищение: потрясающую историю дружбы ставропольцы сняли на видео

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-15T09:47:35+03:00

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Забавное видео собачьей взаимовыручки записал случайный прохожий на Ставрополье. Привязанного возле магазина за ограду питбуля, развязывает подошедшая дворняжка. Пес отчаянно рвет поводок, в то время как сам спасаемый остается вполне равнодушен к своей судьбе.

Когда у пса наконец получается развязать поводок, он тащит товарища по улице, словно выводя на прогулку. На этом миссию спаситель считает завершенной, оставляя «одомашненного» в покое. А ставропольцы шутят: «Собака решила завести себе собаку?»

Нет слов: дворняжка освобождает привязанного питбуля.

ИСТОЧНИК KP.RU