Подпись «передним» числом: на Ставрополье экс-глава сельсовета может лишиться свободы

СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-15T10:14:19+03:00

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В Нефтекумском округе бывший глава Каясулинского сельсовета подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие полагает, что Тагир Беккуватов в декабре 2016 года собирался избежать ответственности за неисполнение бюджета 2016 года, подписав акт выполненных работ по контракту на ремонт автодорог. На самом деле работы полностью выполнены не были.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU