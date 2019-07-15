2019-07-15T10:40:24+03:00
Общество

Дагестанскую писательницу задержали на митинге в Москве

Но выпустили быстро и без протокола
Антон ШАПОВАЛОВ
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Дагестанскую писательницу задержали на митинге в МосквеДагестанскую писательницу задержали на митинге в МосквеФото: соцсети
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Дагестанскую писательницу Алису Ганиеву задержали в воскресенье. Девушка участвовала в московском митинге против решения ЦИК включать в выбор в гордуму оппозицию. Ганиева поддержала демонстрацию, которая циркулировала по столице от здания ЦИК до мэрии.

Ганиева не в первый раз выходит на митинги. Так, фотографию с этого задержания она опубликовала в Instagram и подписала:

- Классика жанра. Селфи в автозаке.

До этого Ганиева выступала за освобождение Олега Сенцова. За день до митинга в Москве она была на премьере фильма об украинском режиссере.

На этот раз девушку выпустили очень скоро. Как она сообщила, полицейские не составили на нее протокол об административном правонарушении.

Книги дагестанской писательницы очень известны в России и за рубежом. Их перевели на несколько языков, включая английский, немецкий корейский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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