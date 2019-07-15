2019-07-15T10:55:51+03:00
Спорт

Тренер ставропольского «Динамо» просит болельщиков приехать в Рыздвяный

Ставропольский футбольный клуб «Динамо» открывает сезон с 16 июля
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках первенства России в южной зоне 16 июля в поселке Рыздвяном ставропольские футболисты «Динамо» сыграют с черкесским «Интером». 20 июля команды снова сыграют друг против друга в рамках выездного поединка 1/256 финала розыгрыша Кубка России.

В «Динамо» произошли перестановки: вратари Михаил Артюх, Иван Комиссаров, защитник Магомедали Магомедов, полузащитники Ренат Гагиты, Григорий Даниэлян, Максим Зюзин, нападающий Павел Назимов покинули клуб.

Полузащитники Виктор Аветиков, Валерий Царукян и Альберт Курачинов, вратарь Сослан Аршиев, защитники Владимир Яцук и Александр Каляшин, хавбек Денис Федорочев заменили их.

Наставник «Динамо» сообщил, что команда готова к началу сезона. Домашние матчи будут проходит в Рыздвяном до окончания ремонта на стадионе «Динамо» в Ставрополе. Тренер просит болельщиков приезжать с поддержкой на игры в поселок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Меня завербовали в Чечне»: американец рассказал о своем визите в Грозный
Рамзан Кадыров поздравил ФК «Ахмат» и его болельщиков
Дагестанскую писательницу задержали на митинге в Москве
Подпись «передним» числом: на Ставрополье экс-глава сельсовета может лишиться свободы
Собачье похищение: потрясающую историю дружбы ставропольцы сняли на видео
На Кавказе реже всего принимают детдомских детей в семьи
ДТП с двумя «тяжеловесами» на Ставрополье: трое в больнице, один погиб
В Ставрополе велосипедистку на «зебре» сбил водитель «ГАЗели»
Дожди снесли автомобильный мост, отрезав несколько дагестанских селений от мира
«Ахмат» примет «Краснодар» в первом туре РФПЛ
Полиция и отцы провели рейды по лесам Ставрополя
В Дагестане полиция ищет исчезнувшего аксакала
Невеста сбежала от чеченского жениха, но её накачали наркотиками и вернули обратно
Грузовик со знаменитой ставропольской брусчаткой попал в аварию
Полицейские провели рейд по путанам в Черкесске
Девочка из Дагестана достала младшую сестру из-под колес мчащейся машины
«Руку можно сохранить!»: новые прогнозы врачей о состоянии 7-летней девочки из Ингушетии
Появились кадры, как полицейский джип влетел в микроавтобус с пассажирами
Сын Керимова завладел акциями «Сбербанка»
64-летний педофил изнасиловал 7-летнего ребенка в Дагестане
Мужчина из Дагестана собирает милостыню на вторую супругу
Камеры засняли, как маршрутчики устроили драку прямо на ставропольской дороге
В Ингушетии мужчины не дождались пенсии и украли ее на почте