Тренер ставропольского «Динамо» просит болельщиков приехать в Рыздвяный

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-15T10:55:51+03:00

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В рамках первенства России в южной зоне 16 июля в поселке Рыздвяном ставропольские футболисты «Динамо» сыграют с черкесским «Интером». 20 июля команды снова сыграют друг против друга в рамках выездного поединка 1/256 финала розыгрыша Кубка России.

В «Динамо» произошли перестановки: вратари Михаил Артюх, Иван Комиссаров, защитник Магомедали Магомедов, полузащитники Ренат Гагиты, Григорий Даниэлян, Максим Зюзин, нападающий Павел Назимов покинули клуб.

Полузащитники Виктор Аветиков, Валерий Царукян и Альберт Курачинов, вратарь Сослан Аршиев, защитники Владимир Яцук и Александр Каляшин, хавбек Денис Федорочев заменили их.

Наставник «Динамо» сообщил, что команда готова к началу сезона. Домашние матчи будут проходит в Рыздвяном до окончания ремонта на стадионе «Динамо» в Ставрополе. Тренер просит болельщиков приезжать с поддержкой на игры в поселок.

ИСТОЧНИК KP.RU