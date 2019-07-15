2019-07-15T11:07:33+03:00
Спорт

Рамзан Кадыров поздравил ФК «Ахмат» и его болельщиков

Грозненцы одержали сенсационную победу над «Краснодаром»
Богдан РЕШЕТНИКОВ
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В рамках первого тура Чемпионата России по футболу «Ахмат», на своем поле, принимал гостей из Краснодара. Несмотря на высокий статус соперника грозненцы, почувствовав поддержку родных трибун, сразу ринулись в атаку, и заработали пенальти уже на 9-й минуте встречи. Бернард Бериша заработал 11-метровый, и решил его пробить, но молодой голкипер «южан» Матвей Сафонов смог его отразить. Однако, на 28-й минуте, все тот же Бериша, реабилитировался перед болельщиками, и после навеса с фланга капитана «Ахмата» Уциева забил эффектными боковыми «ножницами».

После этого встреча проходила в равной борьбе. Обе команды имели возможность отличиться. И стоит отметить, чеченский клуб имел более опасные моменты. Пару раз только чудо спасало «Краснодар» от пропущенного мяча, но, мяч проходил в сантиметрах от левого угла ворот. Как итог – закономерная победа «Ахмата».

После матча, президент Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил клуб и болельщиков с важной победой:

- Дорогие друзья! Вот и состоялся матч первого тура Российской премьер-лиги по футболу между нашим клубом «Ахмат» и «Краснодаром». Весь матч получился интересным. Много было атак и ударов, в том числе и в створ ворот. Краснодарцы приложили максимум усилий, чтобы сравнять счёт и вывести свою команду вперед. Но «Ахмат» был непоколебим. На радость тысячам болельщиков наши футболисты не упустили инициативу, играли напористо и заработали очки на старте сезона!

Также Кадыров сделал акцент на присутствии директора по безопасности УЕФА Желко Павлица на стадионе. Лидер Чечни заметил, что с момента открытия «Ахмат-Арены», на нем не зафиксирован ни один инцидент представляющий угрозу игрокам или зрителям.

Празднование Кадырова после победы "Ахмата" над "Краснодаром".

ИСТОЧНИК KP.RU

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