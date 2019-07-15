«Меня завербовали в Чечне»: американец рассказал о своем визите в Грозный

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-15T11:26:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Автор канала Youtube «Чиж New York» приехал на сутки в Грозный, чтобы проверить рассказ своих случайных «собеседников с бородой». При первой их встрече в интернете он отпускал шуточку про экстремизм, но погодя разговорился с ними. Те его приглашали в республику, чтобы убедиться, что там живут хорошие люди.

В Грозный американский видеоблогер приехал из Астрахани на такси. На это он затратил 15 тысяч рублей без учета оплаты проживания в отеле своему водителю.

- Прибыли мы в Чечню вечером. Я был во многих штатах США и видел многое, но Грозный мне внешне напомнил Лас-Вегас. Только внешне. Понятно, что там нет никаких игорных домов, разврата. Но то, как подсвечен города, и плюс жара — у меня сложилось впечатление, что я в Лас-Вегасе, - сказал автор.

Блогер огорчился единственному: ему не разрешили носить шорты. Причем с этим правилом он столкнулся ещё на въезде в Грозный. Водителя остановил дежурные ГАИ. Когда американец стал выходить из машины в шортах, те ему порекомендовали остаться в машине, подтрунивая над его оголенными ногами.

- На следующий день мы отправились в горы. Красота неописуемая, это нужно видеть. Вечером был ужин традиционной кавказкой кухни, позже посещение "шашлычной" улицы. Всем, кому интересна природа и путешествия по России, рекомендую посетить Грозный, хотя бы на пару дней, - резюмировал блогер.

ИСТОЧНИК KP.RU