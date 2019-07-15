2019-07-15T11:39:12+03:00
Общество

Просто космос: «химическая» площадь Железноводска будет видна со спутников

Элементы из таблицы Менделеева украсят благоустроенную территорию курортного города
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Железноводске площадь вокруг Каскадной лестницы сделают «химической». Элементы из таблицы Менделеева, входящие в состав минеральной воды, украсят благоустроенную территорию и будут видны со спутников.

Культурности новой площади добавят бронзовый памятник первооткрывателя КМВ Федора Гааза, барельефы Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Льва Толстого, полководца Ермолова и Александра I.

ИСТОЧНИК KP.RU

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