Резкое ухудшение погоды на Ставрополье: ливни и шквалистый ветер
Штормовое предупреждение объявлено в крае
Ливни ждут ставропольцев 15 и 16 июляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ставропольские синоптики говорят об ухудшении погоды, а МЧС рассылает штормовое предупреждение. Вечером 15 июля ожидается сильный дождь с градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Неблагоприятная погода продлится и 16 июля.
Спасатели просят ставропольцев быть осторожными. Не исключены подтопления низинных частей местности, ухудшение ситуации на дорогах, повреждение линий связи, деревьев и рекламных щитов, сообщили в ГУ МЧС РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU