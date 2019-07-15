2019-07-15T14:18:41+03:00
Общество

Резкое ухудшение погоды на Ставрополье: ливни и шквалистый ветер

Штормовое предупреждение объявлено в крае
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ливни ждут ставропольцев 15 и 16 июляЛивни ждут ставропольцев 15 и 16 июляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ставропольские синоптики говорят об ухудшении погоды, а МЧС рассылает штормовое предупреждение. Вечером 15 июля ожидается сильный дождь с градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Неблагоприятная погода продлится и 16 июля.

Спасатели просят ставропольцев быть осторожными. Не исключены подтопления низинных частей местности, ухудшение ситуации на дорогах, повреждение линий связи, деревьев и рекламных щитов, сообщили в ГУ МЧС РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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