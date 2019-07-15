«Ночь кино» в Железноводске: гостей зовут в парки

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-15T14:16:42+03:00

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«Ночь кино» в Железноводске организуют в Курортном парке и парке имени Станислава Говорухина.

24 августа жителей и гостей курорта зовут посмотреть фильмы под открытым небом. Что смотреть, решали общим голосованием по всей стране. В итоге лидером стал драматический боевик «Балканский рубеж», фентези-комедия «Домовой» и комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» .

ИСТОЧНИК KP.RU