2019-07-15T14:16:42+03:00
Звезды

«Ночь кино» в Железноводске: гостей зовут в парки

Лидером всероссийского голосования стал «Балканский рубеж»
Полина ШАПОШНИКОВА
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Открытый кинотеатрОткрытый кинотеатрФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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«Ночь кино» в Железноводске организуют в Курортном парке и парке имени Станислава Говорухина.

24 августа жителей и гостей курорта зовут посмотреть фильмы под открытым небом. Что смотреть, решали общим голосованием по всей стране. В итоге лидером стал драматический боевик «Балканский рубеж», фентези-комедия «Домовой» и комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» .

ИСТОЧНИК KP.RU

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