2019-07-15T12:43:30+03:00
Общество

В Союзе мусульманок рассказали, как отказаться от замужества увезенной в Чечню москвичке

Глава сообщества рекомендует поговорить с родителями
Антон ШАПОВАЛОВ
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Наиля Зиганшина, глава Союза мусульманок России и Татарстана и специалист комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, посоветовала москвичке, насильно увезенной в Чечню для свадьбы, поговорить с родителями. С её слов, принуждение к замужеству противоречит исламским правилам.

Как подчеркнула Зиганшина, в религии нет таких канонов, по которым бы можно было заставить выйти замуж силой. Если девушка откажет во время бракосочетания, то её решение не смогут оспорить.

Кроме этого, глава Союза мусульманок уверяет, что кражи невест в другой город связаны с народными обычаями, которые могут не совпадать с постулатами веры. Если родители хотели видеть в родстве какую-либо семью, они должны были делать некоторые шаги заранее. Теперь украденной девушке надо говорить с родными. Влиять как-то извне на эту ситуацию нельзя, уверена Зиганшина.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что в Москве украли девушку и увезли её в Чечню для замужества. Для надежности студентку накачали наркотиками. В республике считают эту историю выдуманной, но обещали проверить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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