2019-07-15T15:31:23+03:00
Происшествия

Поезд переехал мужчину в Дагестане

В Дербенте ночью произошла трагедия
Богдан РЕШЕТНИКОВ
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В Республике Дагестан 46-летний мужчина погиб под поездом, сообщили в Южном СУТ СК России. По словам представителя управления Анны Терземан, трагедия произошла сегодня, примерно в 00:30, на 2411-м километре Северо-Кавказской железной дороги.

Расположена дорога в черте Дербента, между станциями «Дагестанские Огни - Дербент». Жителя города смертельно травмировал грузовой поезд № 2764.

- Следственными органами Южного следственного управления на транспорте по данному факту проводится проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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