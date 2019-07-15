2019-07-15T14:12:35+03:00
Происшествия

Не молочные реки: розовая вода потекла к домам ставропольцев

Люди жалуются на произвол руководства завода
Полина ШАПОШНИКОВА
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Жители нижней Татарки пожаловались на завод по улице Совхозной, который производит пластиковые пакеты. Отходы предприятия, находящегося поблизости от жилых домов, беспокоят людей. Жильцы сняли видео, как розовая река затекает во двор через дыру в заборе. Авторы ролика пишут, что терпят постоянный неприятный запах. Обращение в инстанции не помогает.

Розовые реки от завода на Ставрополье.

Руководитель Шпаковского района Сергей Гультяев пообещал, что администрация проведет проверку, пишет «Победа26».

ИСТОЧНИК KP.RU

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