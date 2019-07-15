Учить ставропольцев ПДД будут главы муниципалитетов

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-15T14:44:26+03:00

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Главный госавтоинспектор края Алексей Сафонов предложил главам муниципалитетов взять в свои руки работу с населением по соблюдению ПДД. В станице Новомарьевской Шпаковского района открылся фонтан. На торжественной церемонии главы района и станицы объявили о старте акции «Сохрани детскую жизнь». Местным жителям раздали светящиеся жилеты.

Сафонов пояснил, что акция актуальна для поселков и сел, которые испытывают проблемы с уличным освещением.

По поручению губернатора края, личной агитацией населения за соблюдение ПДД займутся все главы городов, районов и иных населенных пунктов без исключения, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU