2019-07-15T14:44:26+03:00
Общество

Учить ставропольцев ПДД будут главы муниципалитетов

Инициативу ГИБДД одобрил губернатора края
Полина ШАПОШНИКОВА
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Главный госавтоинспектор края Алексей Сафонов предложил главам муниципалитетов взять в свои руки работу с населением по соблюдению ПДД. В станице Новомарьевской Шпаковского района открылся фонтан. На торжественной церемонии главы района и станицы объявили о старте акции «Сохрани детскую жизнь». Местным жителям раздали светящиеся жилеты.

Сафонов пояснил, что акция актуальна для поселков и сел, которые испытывают проблемы с уличным освещением.

По поручению губернатора края, личной агитацией населения за соблюдение ПДД займутся все главы городов, районов и иных населенных пунктов без исключения, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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