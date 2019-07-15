2019-07-15T14:59:18+03:00
Общество

Дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, отдохнут в «Орленке»

Перелет, проживание и досуг ребятам обеспечили Сбербанк и Аэрофлот
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Сбербанк совместно с Аэрофлотом организовали отдых во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в Краснодарском крае 154 детям из семей, пострадавших в результате дождевого паводка в Иркутской области.

В рамках совместного со Сбербанком проекта Аэрофлот перевез детей специальным рейсом SU7102 из Братска в Краснодар. Перелет состоялся 15 июля, обратный спецрейс Аэрофлота запланирован на 19 августа. Сбербанк полностью обеспечил детям проживание в комфортных условиях, организацию досуга и безопасность.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

- Сбербанк с первых дней чрезвычайной ситуации максимально вовлечен в процесс восстановления стабильности на территориях, пострадавших от наводнения. В сложной для всей Иркутской области ситуации мы приложили максимум усилий для быстрого восстановления работы наших офисов и устройств самообслуживания, организовали оперативное обслуживание всех выплат и компенсаций пострадавшим. Мы понимаем, что жителям городов и поселков зоны ЧС сейчас очень нужны силы и время на восстановление после наводнения, и организованный нами детский отдых на море поможет им в этом.

Андрей Чиханчин, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот»:

- Оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, - постоянная и важная часть социальной политики Аэрофлота. Компания принимает активное участие в судьбе людей, которым необходима поддержка, - детям, ветеранам, пассажирам, срочно нуждающимся в перелете в силу чрезвычайных обстоятельств.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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