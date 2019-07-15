Сколько в среднем стоят автомобили ставропольцев

СЕГОДНЯ 15:39 2019-07-15T17:18:48+03:00

Больше 700 тысяч отдают жители края за машины в кредит

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Ставрополье вошло в топ-30 регионов по объемам автокредитования в 2019 году, сообщают в Национальном бюро кредитных историй.

Средний размер кредита на авто составил 791 242 руб . В прошлом году эта цифра была 672 339 руб. Прирост составил почти 18% за год. Это самый большой показатель среди 30 других регионов, попавших в этот список. Остальные регионы Северного Кавказа не вошли в рейтинг.

В соседнем Краснодарском крае в среднем берут автомобиль в кредит за 858 548 тыс руб.

Как и ожидалось, на первом месте Москва, средний размер автокредитов в столице составил 1 099 479 руб.

По стране, отмечают эксперты, наметился рост размера автокредитов, что связано с подорожанием иномарок, которые чаще всего и покупают водители.

ИСТОЧНИК KP.RU