Избирком Ставрополья: документы Владимирова приняты

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-15T15:55:33+03:00

Действующий губернатор стал первым, кто подал документы для регистрации на выборах

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В ставропольском избиркоме приняли документы для регистрации кандидатом на выборах главы региона у занимающего сейчас эту должность Владимира Владимирова.

В списке заявивших о своем желании занять пост 6 человек. Они имеют право подать документы на регистрацию в качестве кадидатов. Регистрация завершается 24 июля.

Владимир Владимиров занял пост в 2013 году как врио, через год был избран губернатором.

ИСТОЧНИК KP.RU