Избирком Ставрополья: документы Владимирова приняты
Действующий губернатор стал первым, кто подал документы для регистрации на выборах
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В ставропольском избиркоме приняли документы для регистрации кандидатом на выборах главы региона у занимающего сейчас эту должность Владимира Владимирова.
В списке заявивших о своем желании занять пост 6 человек. Они имеют право подать документы на регистрацию в качестве кадидатов. Регистрация завершается 24 июля.
Владимир Владимиров занял пост в 2013 году как врио, через год был избран губернатором.
ИСТОЧНИК KP.RU