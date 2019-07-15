2019-07-15T16:08:47+03:00
Звезды

Продюсер из Чечни снял фильм о завербованной террористами Варваре Карауловой

Премьера ленты прошла в закрытом режиме
Антон ШАПОВАЛОВ
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Короткометражный фильм «Невозможность», который спродюсировала уроженка Гудермеса Амина Оздамирова, показали узкому кругу кинолюбителей. Картина повествуют об истории Варвары Карауловой, завербованной террористами ИГ*.

Оздамирова говорит, что сняла такой фильм неслучайно. Им она хотела заострить внимание общества на проблему вербовки молодежи запрещенными организациями. По её мнению, биография Варвары Карауловой более всего подходит для этого.

- Я погрузилась в тему последствий вербовок в террористические организации после просмотра видео, где несчастная мать с надрывом рассказывала, как её дочь уехала к террористам. Я не смогла молчать об этом и решила: нужно делать фильм, - сказала Оздамирова.

Напомним, бывшая студентка МГУ Варвара Караулова познакомилась в социальных сетях с вербовщиком и влюбилась в него. Она намеревалась уехать в Сирию, чтобы быть с ухажером, но её поймали благодаря своевременному обращению отца в ФСБ и МВД. Когда её вернули домой, она не переставала общаться со своим возлюбленным. В декабре 2016 года её приговорили к четырем годам и пяти месяцам тюрьмы за участие в террористической организации.

*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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