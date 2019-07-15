Невинномысск - в десятке моногородов страны

СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-15T18:49:15+03:00

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Невинномысск стал единственным городом края, вошедшим в топ-10 моногородов страны в 2018 году. Инвесторы в прошлом году вложили в развитие промышленной столицы края больше 14 млрд рублей. Рейтинг каждый год составляет Фонд развития моногородов.

Церемония награждения прошла в Тольятти. В лучшей десятке оказались Павловск Воронежской области, Котовск Тамбовской области, Тутаев Ярославской области, Череповец Вологодской области, Губкин Белгородской области, Тейково Ивановской области, Набережные Челны Республики Татарстан, Глазов Республики Удмуртия, Выкса Нижегородской области.

Михаил Миненков рассказал, как будет дальше развиваться Невинномысск 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU