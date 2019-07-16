Видео с голым мужчиной на асфальте обсуждают на Ставрополье
Он упал из окна многоэтажки
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В Ставрополе очевидцы сняли видео, как голый мужчина выпал из окна квартиры многоэтажного дома. Мужчина свалился прямо на асфальт. Он остался в сознании, а помочь ему подбежали прохожие, которые удерживали его, пока он что-то кричал. Автор ролика написал, что мужчина был не в адекватном состоянии.
В полиции краевого центра проводят проверку.
Голый мужчина выпал из окна в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU