Видео с голым мужчиной на асфальте обсуждают на Ставрополье

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-16T09:51:10+03:00

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В Ставрополе очевидцы сняли видео, как голый мужчина выпал из окна квартиры многоэтажного дома. Мужчина свалился прямо на асфальт. Он остался в сознании, а помочь ему подбежали прохожие, которые удерживали его, пока он что-то кричал. Автор ролика написал, что мужчина был не в адекватном состоянии.

В полиции краевого центра проводят проверку.

Голый мужчина выпал из окна в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU