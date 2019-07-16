Редкий автомобиль 1951 года житель Ставрополя привезет на «Автошок»
Житель Ставрополя приедет на шестой международный фестиваль «Автошок», намеченный на август 2019 года, на «ГАЗ 67» 1951 года выпуска. Он рассчитывает на победу в номинации «Ретро СССР».
В советское время автомобиль с открытым кузовом и вырезами вместо дверей использовался в годы ВОВ как штабной и разведывательный автомобиль, перевозчик пехоты и раненых, а также как лёгкий артиллерийский тягач. Объемы производства такой машины были небольшими: всего до конца выпуска в 1953 году создано 92 843 «ГАЗ 67 Б» .
Игорь из Ставрополя рассказывает, что потратил год на поиски уникального автомобиля, который нашел в 1999, доживающим дни в одном из сараев Ипатовского района . Игорь с отцом забрали находку и в 2013 году перебрали машину с нуля. При этом мастера старались сохранить внешний вид ретро-авто близким к оригиналу.
Теперь машина поражает своим экзотичным в современное время видом и готова к выходу в свет.
«Автошок» - это масштабное событие в мире автолюбителей, которое ежегодно проходит в Невинномысске и собирает больше 1000 участников и 15 тысяч зрителей со всей страны и ближнего зарубежья.
ИСТОЧНИК KP.RU