Редкий автомобиль 1951 года житель Ставрополя привезет на «Автошок»

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-16T14:21:06+03:00

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Житель Ставрополя приедет на шестой международный фестиваль «Автошок», намеченный на август 2019 года, на «ГАЗ 67» 1951 года выпуска. Он рассчитывает на победу в номинации «Ретро СССР».

В советское время автомобиль с открытым кузовом и вырезами вместо дверей использовался в годы ВОВ как штабной и разведывательный автомобиль, перевозчик пехоты и раненых, а также как лёгкий артиллерийский тягач. Объемы производства такой машины были небольшими: всего до конца выпуска в 1953 году создано 92 843 «ГАЗ 67 Б» .

Игорь из Ставрополя рассказывает, что потратил год на поиски уникального автомобиля, который нашел в 1999, доживающим дни в одном из сараев Ипатовского района . Игорь с отцом забрали находку и в 2013 году перебрали машину с нуля. При этом мастера старались сохранить внешний вид ретро-авто близким к оригиналу.

Теперь машина поражает своим экзотичным в современное время видом и готова к выходу в свет.

«Автошок» - это масштабное событие в мире автолюбителей, которое ежегодно проходит в Невинномысске и собирает больше 1000 участников и 15 тысяч зрителей со всей страны и ближнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU