В сентябре Ставрополь ждет нашествие мам с детьми

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-16T14:48:54+03:00

Это не долгожданный беби-бум, а финал всероссийского конкурса «Слиномама России»

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В Ставрополе 21 сентября состоится финал конкурса «Слингомама России». Лучшие мамы со всей страны вместе с семьями приедут в краевую столицу.

Конкурс позволяет мамам в декрете доказать, что даже с маленьким ребенком можно оставаться вполне активным членом общества. Слинг — это тканевое приспособление позволяющее переносить ребенка и оставлять руки свободными. Своего рода сумка кенгуру.

ИСТОЧНИК KP.RU