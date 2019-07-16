2019-07-16T14:48:54+03:00
Общество

В сентябре Ставрополь ждет нашествие мам с детьми

Это не долгожданный беби-бум, а финал всероссийского конкурса «Слиномама России»
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе 21 сентября состоится финал конкурса «Слингомама России». Лучшие мамы со всей страны вместе с семьями приедут в краевую столицу.

Конкурс позволяет мамам в декрете доказать, что даже с маленьким ребенком можно оставаться вполне активным членом общества. Слинг — это тканевое приспособление позволяющее переносить ребенка и оставлять руки свободными. Своего рода сумка кенгуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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