2019-07-16T14:59:21+03:00
Происшествия

Призывал и был услышан: в Дагестане осудили за экстремистский комментарий в соцсетях

Мужчина признал вину
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тарумоский районный суд Дагестана приговорил Омаргаджи Магомедалиева к полутора годам условно за призыв к экстремистской деятельности в комментариях к ролику во «Вконтакте». Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ России.

- Суд признал Магомедалиева виновным в совершении преступлений по второй части 280 статьи УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно без лишения права заниматься определенной деятельностью с испытательным сроком два года, - сказано в сообщении ведомства.

Дело прошло без дополнительных судебных разбирательств потому, что подсудимый признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артистам из Чечни придется согласовывать выступления даже в интернете
Сговор дагестанских фирм на 8 миллиардов рублей подтвердил Арбитражный суд
В Пятигорске ищут 28-летнего больного парня
Преступную группу таджикских торговцев героином взяли в Пятигорске
Мошенник в Ставрополе продавал землю, принадлежащую городу
Офицер спас тонущего в Каспийском море дагестанца
Школу и больницу повредил ураган в селе Красногвардейского района
Делом с розовыми реками на Ставрополье занялось министерство природы
Ставропольская мама позвонила спасателям из-за летучей мыши в детской
Полиция Пятигорска проверит, действительно ли застройщик травит деревья
Жители Ставрополя накинулись на родителей на велодорожках
Боец из Ставрополя одержал победу над дагестанцем в турнире по ММА
Несколько улиц в Ставрополе останутся без воды 17 июля
В сентябре Ставрополь ждет нашествие мам с детьми
Последний писк в сельском хозяйстве: инженерное чудо монтируют на Ставрополье
Редкий автомобиль 1951 года житель Ставрополя привезет на «Автошок»