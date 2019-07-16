Призывал и был услышан: в Дагестане осудили за экстремистский комментарий в соцсетях

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-16T14:59:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Тарумоский районный суд Дагестана приговорил Омаргаджи Магомедалиева к полутора годам условно за призыв к экстремистской деятельности в комментариях к ролику во «Вконтакте». Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ России.

- Суд признал Магомедалиева виновным в совершении преступлений по второй части 280 статьи УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно без лишения права заниматься определенной деятельностью с испытательным сроком два года, - сказано в сообщении ведомства.

Дело прошло без дополнительных судебных разбирательств потому, что подсудимый признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU