Несколько улиц в Ставрополе останутся без воды 17 июля

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-16T15:03:59+03:00

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В центре Ставрополя 17 июля отключат воду. Придется потерпеть с 8 утра до 20:00 горожанам на улицах Свободной, Трунова, Железнодорожной и по проспекту Карла Маркса от улицы Казачьей до улицы Голенева.

Это связано с завершением капремонта водопровода по улице Казачьей. Проложены 270 метров нового стального водопровода, на среду запланировано проведение врезки, сообщили в МУП «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU