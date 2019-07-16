Несколько улиц в Ставрополе останутся без воды 17 июля
Отключение коснется центрального района города
Изменить размер текста:
В центре Ставрополя 17 июля отключат воду. Придется потерпеть с 8 утра до 20:00 горожанам на улицах Свободной, Трунова, Железнодорожной и по проспекту Карла Маркса от улицы Казачьей до улицы Голенева.
Это связано с завершением капремонта водопровода по улице Казачьей. Проложены 270 метров нового стального водопровода, на среду запланировано проведение врезки, сообщили в МУП «Водоканал».
ИСТОЧНИК KP.RU