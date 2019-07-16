Боец из Ставрополя одержал победу над дагестанцем в турнире по ММА
Бесплатный турнир в парке планируют сделать ежегодным
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В Ставрополе выбрали самого сильного бойца в СКФО на турнире по ММА. Борьба за Кубок губернатора края проходила в парке Победы на главной сцене. Соперники-любители и соперники-профессионалы боролись в специально установленной клетке. Кстати, среди участников количественный перевес в сторону любителей.
Лидером среди профессионалов стал боец из Ставрополя Иса Магомедов, который боролся с чемпионом Дагестана по рукопашному бою Магомедмурадом Бектемировым.
ИСТОЧНИК KP.RU