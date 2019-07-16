Полиция Пятигорска проверит, действительно ли застройщик травит деревья
По версии местных активистов, 50 деревьев уничтожены ради наживы
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В Пятигорске полиция занялась проверкой факта отравления 50 деревьев, пишет NewsTracker. По информации местных активистов, на улице Московской, 74 и 78 застройщик отравил деревья. Это произошло в лесополосе рядом с жилыми домами.
Пятигорчане считают, что застройщик таким образом пытался получить разрешение на спил сухих деревьев ради нового сооружения.
ИСТОЧНИК KP.RU