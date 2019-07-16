Делом с розовыми реками на Ставрополье занялось министерство природы

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-16T16:44:49+03:00

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Министерство природных ресурсов Ставропольского края провело проверку после истории с розовой водой на улице Совхозной. По словам местных жителей, отходы завода регулярно проникают к жилым домам. Как раз такую ситуацию живописали авторы ролика, разместив его в соцсетях 15 июля.

Отреагировали специалисты инспекторского состава министерства природы и правоохранители. По предварительным данным, нарушения подтвердились, пишет «Победа26». Возбуждено административное производство за порчу земель при обращении с вредными отходами производства. Окончательные результаты проверки огласят позже.

ИСТОЧНИК KP.RU