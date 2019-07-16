2019-07-16T17:17:36+03:00
Происшествия

Офицер спас тонущего в Каспийском море дагестанца

О подвиге росгвардейца Назима Талыбова узнали из письма от спасенного
Евгения СОКОРЕВА
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Назим ТалыбовНазим Талыбов
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В Дербенте офицер из московского соединения по охране важных государственных объектов Центрального округа Росгвардии спас в море тонущего местного жителя. В родной Дагестан старший лейтенант Назим Талыбов приехал отдохнуть с семьей. И про подвиг стало известно из письма спасенного, которое тот отправил руководству Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Все произошло в июне этого года на берегу Каспийского моря.

- Офицер заметил, как один из молодых людей скрылся под водой и долгое время не выныривал. Бросился спасать, нырнул и обнаружил юношу у самого дна. В считанные минуты Назим вытащил пострадавшего на берег и оперативно оказал первую помощь, освободив трахею и бронхи от воды. Благодаря решительным и своевременным действиям офицера Росгвардии молодой человек пришел в сознание и начал дышать, - рассказал "КП-Северный Кавказ" пресс-секретарь Росгвардии Дагестана Константин Шиян.

- Сегодня, когда я уже пришел в себя, хочу через Вас выразить самые теплые слова благодарности от себя и моих родителей за Вашего отважного офицера, который, рискуя жизнью, не стушевался и пришел на помощь утопающему, - говорится в том самом письме от спасенного юноши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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