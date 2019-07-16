Преступную группу таджикских торговцев героином взяли в Пятигорске

СЕГОДНЯ 17:36 2019-07-16T17:36:45+03:00

Суд назначил им по 8 лет колонии строго режима

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Сотрудники ФСБ Ставропольского края задержали троих граждан Таджикистана из международной преступной группы, поставлявшей героин в Россию.

Иностранцы гастролировали по городам страны и распространяли закладки. В январе прошлого года они прибыли в Пятигорск и там их задержали правоохранители. При себе у них было 120 граммов героина.

9 июля суд Пятигорска назначил двоим членам группы 8 лет и 5 месяцев колонии строгого режима, третьему — 2 года колонии общего режима, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU