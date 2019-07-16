2019-07-16T17:44:22+03:00
Происшествия

В Пятигорске ищут 28-летнего больного парня

Он пропал с 14 июля
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

В поселке Свободы Пятигорска ищут 28-летнего Сергея Мелкумяна. Близкие потеряли его с 14 июля. Полиция и волонтеры ищут парня.

Пропавший среднего телосложения, ростом 170 сантиметров, с темными короткими волосами, карими глазами. В день исчезновения был одет в синюю майку с белыми полосками, синие спортивные брюки, темно-синие резиновые тапочки. Мужчина нуждается в медпомощи.

Полиция Пятигорска просит всех осведомленных о судьбе Сергея позвонить по телефонам 02 (102 с мобильного), 8 (8793) 369-250, 8 (8793) 369-359. Также можно звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артистам из Чечни придется согласовывать выступления даже в интернете
Сговор дагестанских фирм на 8 миллиардов рублей подтвердил Арбитражный суд
Преступную группу таджикских торговцев героином взяли в Пятигорске
Мошенник в Ставрополе продавал землю, принадлежащую городу
Офицер спас тонущего в Каспийском море дагестанца
Школу и больницу повредил ураган в селе Красногвардейского района
Делом с розовыми реками на Ставрополье занялось министерство природы
Ставропольская мама позвонила спасателям из-за летучей мыши в детской
Полиция Пятигорска проверит, действительно ли застройщик травит деревья
Жители Ставрополя накинулись на родителей на велодорожках
Боец из Ставрополя одержал победу над дагестанцем в турнире по ММА
Несколько улиц в Ставрополе останутся без воды 17 июля
Призывал и был услышан: в Дагестане осудили за экстремистский комментарий в соцсетях
В сентябре Ставрополь ждет нашествие мам с детьми
Последний писк в сельском хозяйстве: инженерное чудо монтируют на Ставрополье
Редкий автомобиль 1951 года житель Ставрополя привезет на «Автошок»