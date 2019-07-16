В Пятигорске ищут 28-летнего больного парня

СЕГОДНЯ 17:44 2019-07-16T17:44:22+03:00

Он пропал с 14 июля

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В поселке Свободы Пятигорска ищут 28-летнего Сергея Мелкумяна. Близкие потеряли его с 14 июля. Полиция и волонтеры ищут парня.

Пропавший среднего телосложения, ростом 170 сантиметров, с темными короткими волосами, карими глазами. В день исчезновения был одет в синюю майку с белыми полосками, синие спортивные брюки, темно-синие резиновые тапочки. Мужчина нуждается в медпомощи.

Полиция Пятигорска просит всех осведомленных о судьбе Сергея позвонить по телефонам 02 (102 с мобильного), 8 (8793) 369-250, 8 (8793) 369-359. Также можно звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU