2019-07-16T19:28:48+03:00
Происшествия

Гандболистку из Ставрополя, утонувшую в Польше, похоронят в Крымске

У погибшей спортсменки остались только дедушка и тетя
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

20-летнюю гандболистку Екатерину Королеву похоронят на родине в селе Киевском, которое находится под Крымском. Об этом сообщает "Комсомольская правда" Кубани.

- Катю привезут ночью в Краснодар. Церемония назначена на 12 часов дня, - рассказал изданию дедушка погибшей.

Отметим, что хоронить девушку будут только дедушка и тетя. Других родственников у погибшей нет.

Напомним, Екатерина Королева утонула в озере около польского села Старе-Яблонки. Как считают местные следователи, девушка погибла насильственной смертью. Итогового заключения пока нет, но по факту гибели было возбуждено уголовное дело по статье 155 ("непредумышленное убийство"). Случайным виновником трагедии мог стать друг, с которым гандболистка пошла купаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор прокомментировал ситуацию в Красногвардейском районе
Ставропольцы увидят лунное затмение
Артистам из Чечни придется согласовывать выступления даже в интернете
Сговор дагестанских фирм на 8 миллиардов рублей подтвердил Арбитражный суд
В Пятигорске ищут 28-летнего больного парня
Преступную группу таджикских торговцев героином взяли в Пятигорске
Мошенник в Ставрополе продавал землю, принадлежащую городу
Офицер спас тонущего в Каспийском море дагестанца
Школу и больницу повредил ураган в селе Красногвардейского района
Делом с розовыми реками на Ставрополье занялось министерство природы
Ставропольская мама позвонила спасателям из-за летучей мыши в детской
Полиция Пятигорска проверит, действительно ли застройщик травит деревья
Жители Ставрополя накинулись на родителей на велодорожках
Боец из Ставрополя одержал победу над дагестанцем в турнире по ММА
Несколько улиц в Ставрополе останутся без воды 17 июля
Призывал и был услышан: в Дагестане осудили за экстремистский комментарий в соцсетях
В сентябре Ставрополь ждет нашествие мам с детьми
Последний писк в сельском хозяйстве: инженерное чудо монтируют на Ставрополье
Редкий автомобиль 1951 года житель Ставрополя привезет на «Автошок»