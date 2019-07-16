Гандболистку из Ставрополя, утонувшую в Польше, похоронят в Крымске

СЕГОДНЯ 19:21 2019-07-16T19:28:48+03:00

У погибшей спортсменки остались только дедушка и тетя

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20-летнюю гандболистку Екатерину Королеву похоронят на родине в селе Киевском, которое находится под Крымском. Об этом сообщает "Комсомольская правда" Кубани.

- Катю привезут ночью в Краснодар. Церемония назначена на 12 часов дня, - рассказал изданию дедушка погибшей.

Отметим, что хоронить девушку будут только дедушка и тетя. Других родственников у погибшей нет.

Напомним, Екатерина Королева утонула в озере около польского села Старе-Яблонки. Как считают местные следователи, девушка погибла насильственной смертью. Итогового заключения пока нет, но по факту гибели было возбуждено уголовное дело по статье 155 ("непредумышленное убийство"). Случайным виновником трагедии мог стать друг, с которым гандболистка пошла купаться.

ИСТОЧНИК KP.RU