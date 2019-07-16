Губернатор прокомментировал ситуацию в Красногвардейском районе

СЕГОДНЯ 19:35 2019-07-16T19:41:07+03:00

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров будет лично контролировать ситуацию в Красногвардейском районе, где недавно бушевала стихия. Об этом сообщает пресс-служба главы края.

Со слов главы района Константина Ишкова, сильный ветер с ливнем повредил в селе Ладовская Балка несколько учреждений, в том числе — школу, детский сад, больницу, дом культуры и администрацию. Кроме этого, стихия оборвала провода и повредила кровлю некоторых зданий. Жертв и пострадавших нет.

- По поручению главы края пострадавшему населённому пункту будет оказана вся необходимая помощь. В настоящее время ведётся восстановление электроснабжения, расчистка дорог от поваленных ветром деревьев. Создана специальная комиссия для оценки ущерба в жилом секторе и в жилищно-коммунальной сфере, - сказано в сообщении пресс-службы губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU