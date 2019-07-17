2019-07-17T09:14:13+03:00
Происшествия

Жителю Дагестана дали шесть лет за финансовую помощь терроризму

В Сирию виновный перечислил 30 тысяч рублей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор жителю Дагестана, которого подозревали в финансировании ИГ*. Он получил шесть лет, передает пресс-служба суда.

По данным следствия, уроженец Азербайджана Эрик Шабанов, который жил в Махачкале, в 2016 году отправил в Сирию 30 тысяч рублей.

- Шабанов признан виновным в совершении указанного преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима, - сказано в сообщении.

Решение суда ещё не вступило в законную силу. У защиты есть время, чтобы обжаловать приговор.

*ИГ- запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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