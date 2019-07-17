В Ставрополе водитель «Гранты» сбил юных студенток на «зебре»

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-17T09:23:58+03:00

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16 июля на пешеходном переходе в Ставрополе водитель легковушки сбил двух девушек. Около полуночи управлявший «Ладой Грантой» двигался по улице Пушкина со стороны Морозова. При повороте на улицу Ленина, он наехал на пешеходов, которые шли на зеленый сигнал светофора.

18-летняя и 19-летняя студентки попали в больницу. За рулем сидел 40-летний мужчина, который не является злостным нарушителем ПДД и в момент аварии был трезв. Проводится проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU