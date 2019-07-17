Участникам фестиваля «Железная грязь» предложат молодильные яблочки
Косметологи Железноводска проведут для желающих необходимые процедуры
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24 августа участники фестиваля «Железная грязь», который пройдет в Железноводске , заодно получат омолаживающую процедуру. В администрации курорта сказали, что все желающие смогут получить комплекс процедур от косметологов.
«Грязный» фестиваль является дебютным для края. Запланировано немало мероприятий для всех возрастов. В том числе забеги в грязи и конкурс красоты.
ИСТОЧНИК KP.RU