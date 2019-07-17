Режим ЧС введен в селе Красногвардейского района после урагана

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-17T09:43:38+03:00

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Режим ЧС введен в селе Ладовская Балка Красногвардейского района, где 16 июля стихия повредила здания, деревья и ЛЭП, оставив без электричества около 2 тысяч абонентов.

Специалисты оценивают ущерб. Комиссия выясняет количество домов, которые пострадали от стихии.

В данный момент деревья убрали с улиц, крыши начали восстанавливать, электроснабжение поступает ко всем домам. Губернатор края Владимир Владимиров контролирует ситуацию. Из краевого резерва выделят стройматериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU