Ставропольскому краю нужно 4 млрд рублей на достройку проблемных объектов

СЕГОДНЯ 10:04 2019-07-17T10:04:35+03:00

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На Ставрополье создадут Фонд защиты дольщиков, который займется проблемными объектами.

Региону нужно порядка 4 млрд рублей на достройку брошенного недобросовестными подрядчиками жилья. Фонд защиты дольщиков позволит получить необходимые деньги через механизм софинансирования. Жилищное строительство не потеряет темп, а средства дольщиков не растворятся во времени и пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU