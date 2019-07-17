Ставропольскому краю нужно 4 млрд рублей на достройку проблемных объектов
Созданный Фонд защиты дольщиков поможет разобраться с этим вопросом
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На Ставрополье создадут Фонд защиты дольщиков, который займется проблемными объектами.
Региону нужно порядка 4 млрд рублей на достройку брошенного недобросовестными подрядчиками жилья. Фонд защиты дольщиков позволит получить необходимые деньги через механизм софинансирования. Жилищное строительство не потеряет темп, а средства дольщиков не растворятся во времени и пространстве.
ИСТОЧНИК KP.RU