За воду и двор стреляет в упор: в Дагестане мужчина с ружьем отстаивал свой водопровод

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-17T10:10:04+03:00

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Во вторник днем в Сулейман-Стальском районе Дагестана повздорили друг с другом двое мужчин. Один из них не выдержал накала и взялся за ружье. А суть всего противостояния состояла в том, что мужчины не поделили воду.

Как выяснили следователи, мужчины долго спорили по поводу водопровода. Как только будущая жертва перекрыла воду, подозреваемый пошел разбираться. Слова ничего не дали, и 57-летний мужчина принялся за дело: он начал хаотично стрелять и попал сопернику в грудь и плечо.

Жертву удалось спасти, медики успели провести необходимые мероприятия. Полиция задержала подозреваемого и изъяла его оружие. Собранные материалы переданы в Следственный комитет по Дагестану, ведомство завело уголовное дело по третьей части 30 статьи и первой части 105 статьи (покушение на убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU