Омбудсмен по правам человека в Чечне оценил доклад о 10 тысячах беженцев из республики

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-17T11:16:18+03:00

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Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев раскритиковал доклад Светланы Ганнушкиной «Почему жители России просят убежище в Европе?». Он считает, что у этого материала есть много причин появиться.

- Одним словом - ложь и провокации, а говорить такие вещи - это работа. Более того, бизнес под прикрытием правозащитной деятельности. Не вызывает сомнения одно – ганнушкины со своими докладами это инструменты, нужные для глобальных мировых задач, - говорит Нухажиев.

Также Ганнушкина считает надуманной число эмигрантов, оглашенную в докладе. Именно «провокационная арифметика» заставила Нухажиева обратиться к проблеме.

- Не мог остаться в стороне от такой провокационной арифметики, в том числе и потому, что эту цифру Ганнушкина связывает с «охотой» на геев и нарушением прав женщин. Кстати, я уже заметил как активно на свое вооружение «правозащитники» взяли права чеченских женщин.

Напомним, во вторник вышел доклад, в котором говорится, что каждый год 10 тысяч чеченцев уезжает из России. Одной из главных причин миграции называют дискриминацию.

ИСТОЧНИК KP.RU