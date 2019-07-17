На видео попало, как мальчик из Ставрополя уничтожает машину, чтобы "склеить" девочек
В социальных сетях Ставрополя появился ролик, на котором видно, как маленький мальчик зверски издевается над старой машиной. Все происходит на глазах у девочек, которые лазают внутри салона. Действо происходит на улице Тухачевского.
- Каждый день дети прыгают по автомобилю. Там скоро живого места не останется. Может, найдётся хозяин, - говорит автор видео.
Люди возмутились поведением детей.
- Я поражаюсь воспитанию детей! Пусть машина стоит и гниет, но детям надо прививать ценность чужого имущества!
На кадрах видно, что машина давно не видела хозяина: её колеса почти пустые.
Смял под собой: мальчик из Ставрополя убивает машину на глазах у девочек.
ИСТОЧНИК KP.RU