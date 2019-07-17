2019-07-17T13:30:00+03:00
Общество

На видео попало, как мальчик из Ставрополя уничтожает машину, чтобы "склеить" девочек

Смельчак чувствовал себя очень вольготно на капоте отечественного автомобиля
Антон ШАПОВАЛОВ
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Мальчик из Ставрополя уничтожает машину, чтобы "склеить" девочекМальчик из Ставрополя уничтожает машину, чтобы "склеить" девочекФото: соцсети
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В социальных сетях Ставрополя появился ролик, на котором видно, как маленький мальчик зверски издевается над старой машиной. Все происходит на глазах у девочек, которые лазают внутри салона. Действо происходит на улице Тухачевского.

- Каждый день дети прыгают по автомобилю. Там скоро живого места не останется. Может, найдётся хозяин, - говорит автор видео.

Люди возмутились поведением детей.

- Я поражаюсь воспитанию детей! Пусть машина стоит и гниет, но детям надо прививать ценность чужого имущества!

На кадрах видно, что машина давно не видела хозяина: её колеса почти пустые.

Смял под собой: мальчик из Ставрополя убивает машину на глазах у девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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