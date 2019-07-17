В Дагестане в аварии пострадали семь человек

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-17T13:29:08+03:00

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В Дербентском районе Дагестана легковая машина столкнулась с пассажирской «Газелью». В результате семеро человек пострадали, передает Минздрав республики.

- В ДТП при столкновении легковой автомашины и пассажирской "Газели" в Дербентском районе около села Джалган пострадали семь человек, они доставлены в Дербентскую центральную городскую больницу, - говорят в ведомстве.

Сейчас известно, что травмы четырех участников ДТП оценивают как легкие, а трех других — как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU