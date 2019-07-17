На Ставрополье за смерть 5-летней девочки в пожаре ответит мать

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-17T13:28:29+03:00

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На Ставрополье следователи завели уголовное дело после пожара, в котором погибла девочка.

Жительницу поселка Чограйского в Арзгирском районе подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Утром 13 июля 25-летняя женщина оставила дома без присмотра двух дочек, сама вышла во двор. Случился пожар, в котором погибла 5-летняя девочка. Ее двухлетняя сестра смогла выбежать. Эксперты установят причину пожара. Скорее всего, огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU