На Ставрополье за смерть 5-летней девочки в пожаре ответит мать
25-летняя женщина оставила маленьких дочерей без присмотра
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На Ставрополье следователи завели уголовное дело после пожара, в котором погибла девочка.
Жительницу поселка Чограйского в Арзгирском районе подозревают в причинении смерти по неосторожности.
Утром 13 июля 25-летняя женщина оставила дома без присмотра двух дочек, сама вышла во двор. Случился пожар, в котором погибла 5-летняя девочка. Ее двухлетняя сестра смогла выбежать. Эксперты установят причину пожара. Скорее всего, огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU