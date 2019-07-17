14 тысяч пациентов из ставропольских глубинок осмотрели врачи на выезде
Прием вели даже в библиотеках и сельских клубах
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329 мобильных бригад , в число которых вошли врачи из краевых и районных больниц, сформированы на Ставрополье в первом полугодии 2019 года в рамках проекта «За здоровье». Узкие специалисты приезжают в глубинки края и ведут прием не только в больницах, но и в библиотеках, сельских клубах, школьных медкабинетах.
На осмотр пришли больше 14 тысяч человек, было выявлено 2300 заболеваний. Около 500 человек направлены на лечение в краевые или районные медучреждения.
Проект «За здоровье» будет продолжен и дальше. На его реализацию из бюджета края в этом году выделено больше 18 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU